Фонт о Лапорте: «Нам говорят, что “Барсу” спасли, но реальность совсем другая: мы 5 лет не можем зарегистрировать игроков и молимся о травме тер Стегена, чтобы заявить Жоана Гарсию»

Ранее Лапорта заявил: «Мы спасли “Барсу”, вернули к жизни и не можем оставлять клуб тем, кто может его снова разрушить».
«Хотя нам говорят, что они спасли “Барсу”, реальность совсем другая. Уже пять лет мы не можем зарегистрировать игроков для основной команды и молимся, чтобы тер Стеген получил травму, чтобы они смогли зарегистрировать Жоана Гарсию», — сказал Фонт.
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт выложил изображение, где Лапорта и Деку покрывают эмблему клуба фекалиями, а Виктор собирается очистить ее. Позже он удалил пост.