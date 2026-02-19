Фонт о Лапорте: «Нам говорят, что “Барсу” спасли, но реальность совсем другая: мы 5 лет не можем зарегистрировать игроков и молимся о травме тер Стегена, чтобы заявить Жоана Гарсию»

«Хотя нам говорят, что они спасли “Барсу”, реальность совсем другая. Уже пять лет мы не можем зарегистрировать игроков для основной команды и молимся, чтобы тер Стеген получил травму, чтобы они смогли зарегистрировать Жоана Гарсию», — сказал Фонт.