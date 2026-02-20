Ричмонд
18 фанатов сборной Сенегала за беспорядки на финале Кубка Африки получили в Марокко от 3 до 12 месяцев тюрьмы. Адвокат считает, что их сделали козлами отпущения: «Уму непостижимо»

Болельщики сборной Сенегала наказаны за правонарушения во время финала Кубка Африки.

RMC Sport со ссылкой на AFP передает, что 18 фанатов приговорены судами Марокко к тюремному заключению на срок трех месяцев до года. Они признаны виновными в хулиганстве, актах насилия, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов, повреждении спортивного инвентаря, выходе на поле и швырянии различных предметов.

Девять из них были приговорены к одному году тюремного заключения и штрафу в размере 5000 дирхамов (примерно 460 евро), еще шесть — к шести месяцам и штрафу в размере 2000 дирхамов (180 евро), а последние три — к трем месяцам и штрафу в размере 1000 дирхамов (90 евро).

Адвокат Патрик Кабу заявил, что подобные меры «уму непостижимы», а его клиентов сделали «козлами отпущения».

Среди приговоренных к заключению болельщиков есть и один француз алжирского происхождения — его отправили в тюрьму на 3 месяца за бросание бутылки с водой.

Обвинение в основном опиралось на видеозаписи с камер наблюдения, а также на медицинские справки пострадавших сотрудников правоохранительных органов и работников службы безопасности, заявила прокуратура, добавив, что материальный ущерб превысил 370 000 евро.

Фанаты Сенегала устроили беспорядки на трибунах и бросались стульями после назначенного пенальти в пользу Марокко в финале Кубка Африки.