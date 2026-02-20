Глава Ассоциации философии спорта на португальском языке: «Кампании по борьбе с расизмом — маркетинг, не решающий проблем. Если отвечать только санкциями, так и будем бороться с симптомами»

"Если мы будем отвечать только санкциями, так и останемся на уровне борьбы с симптомами. Настоящий вызов — это образование. Эти кампании [по борьбе с расизмом], как правило, носят скорее демонстрационный, чем преобразующий характер. Они являются маркетинговым ходом, который в конечном итоге не решает проблем.
По мнению да Кошты, главная проблема заключается в том, что футболисты не проходят специального обучения по вопросам этики и не готовы решать подобные проблемы на поле. Также ее не устраивает «бюрократизация» инициатив, поощряющих борьбу с расовой ненавистью, таких как использование белой карточки. А атмосферу на стадионах она описала как характеризующуюся «коллективной эмоциональной раскованностью», что усиливает восприятие оскорбления как инструмента борьбы.