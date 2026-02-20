Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
2
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Виктория Пл
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Генк
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Болонья
1
П1
X
П2

Глава Ассоциации философии спорта на португальском языке: «Кампании по борьбе с расизмом — маркетинг, не решающий проблем. Если отвечать только санкциями, так и будем бороться с симптомами»

Президент Ассоциации философии спорта на португальском языке Луиза Авила да Кошта после скандала с участием Винисиуса Жуниора и Джанлуки Престианни заявила, что необходимо изменить методы борьбы с расизмом.

Источник: Спортс"

"Если мы будем отвечать только санкциями, так и останемся на уровне борьбы с симптомами. Настоящий вызов — это образование. Эти кампании [по борьбе с расизмом], как правило, носят скорее демонстрационный, чем преобразующий характер. Они являются маркетинговым ходом, который в конечном итоге не решает проблем.

По мнению да Кошты, главная проблема заключается в том, что футболисты не проходят специального обучения по вопросам этики и не готовы решать подобные проблемы на поле. Также ее не устраивает «бюрократизация» инициатив, поощряющих борьбу с расовой ненавистью, таких как использование белой карточки. А атмосферу на стадионах она описала как характеризующуюся «коллективной эмоциональной раскованностью», что усиливает восприятие оскорбления как инструмента борьбы.