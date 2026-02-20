Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
2
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Виктория Пл
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Генк
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Болонья
1
П1
X
П2

Комментатор CNN Сантуш считает, что «Бенфика» провалилась в ситуации с Престианни: «Можно было заявить, что он сказал не “обезьяна”, а “глупец” или что-то в этом духе.

Комментатор CNN Portugal Руй Сантуш убежден, что «Бенфика» недостаточно профессионально отнеслась к скандалу с участием Винисиуса Жуниора и оскорблявшего его Джанлуки Престианни.

"Мы понимаем, что у всего этого могут быть последствия, причем очень серьезные.

Все произошло за полчаса до завершения игры. По-настоящему профессиональной структуре было бы достаточно получаса для того, чтобы понять, что было сказано. Все можно было решить очень легко. Можно было заявить самим или попросить Престианни заявить, что он сказал не «обезьяна» (mono), а «глупец» (trollo) или что-то в этом духе«, — отметил Сантуш, подчеркнув, что это позволило бы “обезвредить взрывоопасную обстановку”.