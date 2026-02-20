Ричмонд
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
2
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Виктория Пл
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Генк
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Болонья
1
П1
X
П2

Дибала о Роналду: «Он был очень профессионален в распорядке дня, ничего не пропускал. Вне поля он был приятным: ходил на командные ужины, общался, у него был перуанский термос с мате»

Полузащитник «Ромы» Пауло Дибала охарактеризовал Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

Аргентинец и португалец вместе играли за «Ювентус».

"Он был очень профессионален в уходе за собой и распорядке дня, он ни от чего не отклонялся. Он приходил в назначенное время, в 8 или 9 утра, и до тех пор, пока он не уходил, вы всегда могли видеть, как он ходит в тренажерный зал, на массаж или занятия с физиотерапевтом, холодный душ, сауну, ест… Он никогда ничего не пропускал. Ничего, ничего. Казалось, что парень был полностью сосредоточен на этом. И даже на тренировках было видно, что он ненавидит проигрывать в чем бы то ни было.

Вне поля он был по-настоящему приятным. Он общался с людьми, если был командный ужин, он приходил, мы могли поговорить о чем угодно, он пил мате. Иногда он приносил мате, у него был перуанский термос и большая бутылка для мате. Я от души смеялся и подшучивал над ним", — сказал Дибала в интервью бывшему регбисту Агустину Креви.