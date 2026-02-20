Дибала о Роналду: «Он был очень профессионален в распорядке дня, ничего не пропускал. Вне поля он был приятным: ходил на командные ужины, общался, у него был перуанский термос с мате»

"Он был очень профессионален в уходе за собой и распорядке дня, он ни от чего не отклонялся. Он приходил в назначенное время, в 8 или 9 утра, и до тех пор, пока он не уходил, вы всегда могли видеть, как он ходит в тренажерный зал, на массаж или занятия с физиотерапевтом, холодный душ, сауну, ест… Он никогда ничего не пропускал. Ничего, ничего. Казалось, что парень был полностью сосредоточен на этом. И даже на тренировках было видно, что он ненавидит проигрывать в чем бы то ни было.