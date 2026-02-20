Жалобу на сотрудничество «Монако» и ДР Конго передали в генпрокуратуру княжества. В заявлении говорится об отмывании денег, растрате государственных средств и коррупции

В июне 2025 года стороны заключили партнерское соглашение на 3 года, сумма сделки составила 4,8 миллиона евро (1,6 млн евро за сезон). Клуб и африканское государство «ставили перед собой цель внести свой вклад в развитие конголезского футбола и усилить международное влияние ДРК».
В сентябре прошлого года в Национальную финансовую прокуратуру Франции (PNF) была подана жалоба с обвинениями в отмывании денег, растрате государственных средств и коррупции. Заявление передал адвокат Эрве Диакизе от имени двух граждан ДР Конго, проживающих во Франции. Последние потребовали анонимности из «опасений мести».
Теперь это дело было передано властям Монако, сообщает L"Equipe.
Комментируя ситуацию в сентябре, в «Монако» заявили, что перед заключением партнерского соглашения «приняли все обычные меры предосторожности». Кроме того, в клубе отметили, что ДР Конго также сотрудничала с «Барселоной» и «Миланом».
«Я действительно получил жалобу на эту жалобу, направленную мне PNF», — подтвердил генеральный прокурор Княжества Монако Стефан Тибо.