Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
2
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Виктория Пл
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Генк
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Болонья
1
П1
X
П2

Жалобу на сотрудничество «Монако» и ДР Конго передали в генпрокуратуру княжества. В заявлении говорится об отмывании денег, растрате государственных средств и коррупции

Сотрудничество «Монако» и Демократической Республика Конго стало предметом судебного разбирательства.

Источник: Спортс"

В июне 2025 года стороны заключили партнерское соглашение на 3 года, сумма сделки составила 4,8 миллиона евро (1,6 млн евро за сезон). Клуб и африканское государство «ставили перед собой цель внести свой вклад в развитие конголезского футбола и усилить международное влияние ДРК».

В сентябре прошлого года в Национальную финансовую прокуратуру Франции (PNF) была подана жалоба с обвинениями в отмывании денег, растрате государственных средств и коррупции. Заявление передал адвокат Эрве Диакизе от имени двух граждан ДР Конго, проживающих во Франции. Последние потребовали анонимности из «опасений мести».

Теперь это дело было передано властям Монако, сообщает L"Equipe.

Комментируя ситуацию в сентябре, в «Монако» заявили, что перед заключением партнерского соглашения «приняли все обычные меры предосторожности». Кроме того, в клубе отметили, что ДР Конго также сотрудничала с «Барселоной» и «Миланом».

«Я действительно получил жалобу на эту жалобу, направленную мне PNF», — подтвердил генеральный прокурор Княжества Монако Стефан Тибо.