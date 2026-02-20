Ташуев о Дуране в «Зените»: «Про Жерсона говорили, что суперзвезда, хвалили, а в сухом остатке — разочарование. Может, и Дуран попал не в то время не в то место»

Недавно был в «Зените» Жерсон — и сколько говорили, когда он приходил, какая это суперзвезда, как его хвалили, сколько дифирамбов пели. А что в сухом остатке? Только разочарование. Человек сыграл за «Зенит» мало матчей, не показал ничего особенного и через полгода уехал обратно в Бразилию. В том, что он мастер, сомнений нет, но что-то у Жерсона в российской Премьер-лиге не сложилось.