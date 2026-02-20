Ташуев о Дуране в «Зените»: «Про Жерсона говорили, что суперзвезда, хвалили, а в сухом остатке — разочарование. Может, и Дуран попал не в то время не в то место»

— Судя по отзывам, Дуран — качественный футболист, но неизвестно, как он впишется в структуру чемпионата России, где достаточно плотный и жесткий футбол.
Недавно был в «Зените» Жерсон — и сколько говорили, когда он приходил, какая это суперзвезда, как его хвалили, сколько дифирамбов пели. А что в сухом остатке? Только разочарование. Человек сыграл за «Зенит» мало матчей, не показал ничего особенного и через полгода уехал обратно в Бразилию. В том, что он мастер, сомнений нет, но что-то у Жерсона в российской Премьер-лиге не сложилось.
Чемпионат у нас своеобразный. Сначала мы жалуемся на очень низкую интенсивность. Но потом вдруг говорим, что наш футбол оказывается слишком интенсивный для латиноамериканцев, слишком жесткий. Все это от лукавого. Интенсивность игры определяют сами исполнители на поле и конкретный тренер — условный Иванов, Петров, Сидоров и так далее. Видимо, Жерсон попал не в то время не в то место.
Может, и Дуран попал не в то время не в то место. А может, наоборот, Дуран попал в то время в то место. Как он впишется в реалии РПЛ, учитывая, что «Зенит» борется за чемпионство и это борьба по-настоящему серьезная, плотная, мы не знаем. Понятно, в «Зените» рассчитывают, что это классное приобретение и что Дуран им здорово поможет.
— В «Аль-Насре» и в «Фенербахче» Дуран проводил всего по полгода.
— В «Зените» знали об этом. Клубы досконально изучают футболистов, которых собираются приобретать. А со стороны можно не знать всю ситуацию. Первое впечатление иногда ошибочное.
— «Зенит», кстати, взял Дурана в аренду тоже на полгода.
— Возможно, преследуя две цели. Первая — для борьбы за чемпионство. Из команды ушли два нападающих: Лусиано, Кассьерра. Нужно было добавить в эту зону конкурентоспособного игрока. Вторая цель — присмотреться к Дурану за это время, и, если он хорошо себя зарекомендует, тогда можно уже выкупить его, — сказал главный тренер «Енисея».