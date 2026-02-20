Эль-Хаджи Диуф: «Кампании и баннеры против расизма не работают, нужно показательно разобраться с нарушителями. Полный бан — единственный способ, так мы защитим чернокожих»

"Все знают, что Моуринью много помогал африканским футболистам, но его послематчевые комментарии разочаровали. Учитывая опыт, он мог лучше разобраться, но теперь все зависит от властей. Если они захотят положить этому конец, то сделают это, а пока они уклоняются от решения проблемы.
Спросите у футболистов, и они скажут, что подобное происходит намного чаще, чем об этом сообщается. Все эти кампании и баннеры не работают, нужно показательно разобраться с людьми, которые так поступают. Это единственный способ — полностью запретить им посещать матчи и участвовать в играх. Это жесткие меры, которые обеспечат защиту чернокожих футболистов«, — сказал экс-форвард “Ливерпуля”.