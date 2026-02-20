Экс-гендиректора «Торпедо» Скородумова отпустили под домашний арест. Он дал показания на других фигурантов дела о попытке влияния на результаты матчей

Напомним, в июне прошлого года Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Скородумова и бывшего совладельца московского клуба Леонида Соболева по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей PARI Первой лиги через судей. Российский футбольный союз исключил «Торпедо» из Мир РПЛ за «попытку организации договорных матчей».