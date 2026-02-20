Ричмонд
Дель Пьеро о мэре Милана, упрекнувшем его в симуляциях: «Не хочу обсуждать с ним футбол, ему нужно думать о более серьезных вещах. Рад, что он нашел время посмотреть видео со мной»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро отреагировал на слова мэра Милана о его симуляциях.

Напомним, Джузеппе Сала, комментируя эпизод с симуляцией Алессандро Бастони и удалением Пьера Калулу в матче «Интера» и «Ювентуса» (3:2), заявил: «Алессандро допустил ошибку. Но Кьеллини и Дель Пьеро и сами симулировали, а теперь ведут себя как моралисты».

"Я читал, читал. Я был удивлен, в том числе и потому, что не говорил о Бастони. Я всегда старался отвечать на вопросы на поле и никогда не начинал обсуждать что-либо публично с болельщиками.

К тому же Сала еще и мэр Милана, я уважаю его фигуру и общественные институты, но не думаю, что сейчас стоит начинать обсуждать с ним футбол. Я думаю, у него есть более важные вещи, о которых нужно думать, но я рад, что он нашел время посмотреть видео со мной в соцсетях", — сказал Дель Пьеро в эфире Sky Sport.