Дель Пьеро о мэре Милана, упрекнувшем его в симуляциях: «Не хочу обсуждать с ним футбол, ему нужно думать о более серьезных вещах. Рад, что он нашел время посмотреть видео со мной»

К тому же Сала еще и мэр Милана, я уважаю его фигуру и общественные институты, но не думаю, что сейчас стоит начинать обсуждать с ним футбол. Я думаю, у него есть более важные вещи, о которых нужно думать, но я рад, что он нашел время посмотреть видео со мной в соцсетях", — сказал Дель Пьеро в эфире Sky Sport.