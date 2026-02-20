«ПСЖ» выплатил Мбаппе 4 из 6 млн евро оставшегося долга. Дело еще не закрыто

Спор между сторонами длится с момента бесплатного перехода игрока в «Реал» летом 2024 года. В декабре 2025-го парижский трудовой суд обязал «ПСЖ» выплатить Мбаппе 60,9 млн евро, включая 55 млн в виде зарплат и бонусов, плюс около 5,9 млн в качестве начисленных отпускных и процентов с долга.