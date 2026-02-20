Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
2
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Виктория Пл
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Генк
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Болонья
1
П1
X
П2

«ПСЖ» выплатил Мбаппе 4 из 6 млн евро оставшегося долга. Дело еще не закрыто

«ПСЖ» не до конца рассчитался со своим бывшим форвардом Килианом Мбаппе.

Источник: Sports

Парижане выплатили французу 4 из 6 млн евро оставшегося долга, и дело еще не закрыто.

Спор между сторонами длится с момента бесплатного перехода игрока в «Реал» летом 2024 года. В декабре 2025-го парижский трудовой суд обязал «ПСЖ» выплатить Мбаппе 60,9 млн евро, включая 55 млн в виде зарплат и бонусов, плюс около 5,9 млн в качестве начисленных отпускных и процентов с долга.

Однако футболист получил от «ПСЖ» только 55 млн. В итоге после визита судебных приставов клуб выплатил Мбаппе 4 млн. Долг в размере 2 млн остается непогашенным.

«ПСЖ» утверждает, что «все причитающиеся Мбаппе суммы были выплачены клубом», и объясняет разницу в подсчете количеством выплат. Несколько источников, близких к делу, опровергают эту версию.

Также «ПСЖ» хотел бы, чтобы Мбаппе отказался от требования, согласно которому клуб обязан опубликовать на главной странице своего сайта полный текст решения суда в течение месяца. Переговоры продолжаются, но «ПСЖ» грозит очередной визит судебного пристава.