Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
2
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Виктория Пл
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Генк
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Болонья
1
П1
X
П2

Шабаров о 17-летнем Ибрагимове вне России U21: «Он не играет в основе “МЮ”, чтобы мы сказали: прозевали парня. Сперва надо дебютировать за юношескую сборную»

Тренер молодежной сборной России Иван Шабаров рассказал, почему не вызывает в команду 17-летнего хавбека «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова.

Источник: Спортс"

— Взаимодействует ли молодежная сборная с Ибрагимовым? Как нам его не потерять?

— Молодежная команда этим сейчас не занимается, он 2008 года рождения. Амиру сперва необходимо дебютировать за юношескую сборную России, тогда мы сможем справедливо его оценить на уровне наших лучших футболистов. Если он будет выделяться — рассмотрим приглашение в молодежную сборную. Все должно быть последовательно.

Если юношеские сборные пока его не видят, мы не будем их опережать. Сейчас нам нужно использовать ресурс 2006 и 2007 годов. Для вызова игрока 2008 года в молодежную сборную нужны веские причины.

— Наводили ли вы справки по выступлению Ибрагимова? Собирали информацию?

— Читаем в прессе то же, что и вы. Не стоит торопиться. Он не играет в основном составе «Манчестер Юнайтед», чтобы мы сказали о том, что прозевали парня. Все идет своим чередом. Старший тренер Станислав Коротаев, который работает с 2008 годом, держит руку на пульсе. Если посчитает нужным его позвать, сделаем заметку на будущее, — сказал Шабаров.