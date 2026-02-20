Ричмонд
Булыкин о «Байере»: «Алонсо сделал невозможное: поднял планку так высоко, что теперь все будут считать, что они должны биться на уровне “Баварии”

Бывший нападающий «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о выступлении леверкузенского клуба в текущем сезоне.

В среду «аспириновые» обыграли «Олимпиакос» (2:0) в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов.

«2:0 — хороший задел на вторую игру. Рад за Леверкузен. Думаю, “Байер” должен пройти эту стадию.

Как оценю первый сезон после ухода Алонсо? Он сделал невозможное: поднял планку так высоко, что теперь все будут считать, что «Байер» должен биться на уровне «Баварии».

Конечно, тяжеловато будет это сделать, но команда показывает хорошую игру — мы это видим по выступлениям в Лиге чемпионов, в чемпионате Германии. Сейчас нужно наладить игру и добиваться результата, и в первую очередь в Лиге чемпионов, потому что это дает хорошую прибыль в бюджет", — сказал Булыкин.