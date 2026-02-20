Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
2
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Виктория Пл
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Генк
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Болонья
1
П1
X
П2

Защитник «Краснодара» Оласа о соперничестве с «Зенитом»: «Благодаря своему стилю приобрели идентичность. Нет нужды оглядываться на кого-то»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался о соперничестве с «Зенитом».

Источник: Спортс"

— После чемпионства появилось ли больше уверенности в своих силах? Теперь победа в лиге не кажется такой недостижимой задачей?

— Да, это так. То, что у нас получилось выиграть титул, стало очень важным этапом как для игроков, так и для клуба. «Краснодар» никогда не брал чемпионство, первая победа была особенно значима.

Мы продолжаем работать в том же духе. Очень усердно, с полной отдачей. У нас хорошая команда и отличный коллектив, поэтому всн возможно. Тяжело повторить наш успех, но мы постараемся.

— В плане ментальности «Краснодар» стал чемпионской командой? Можете сказать, что это «Зенит» должен гнаться за вами, а не вы за «Зенитом»?

— Честно говоря, не думаю об этом. Мы концентрируемся только на себе, на Краснодаре". Благодаря своему стилю мы приобрели собственную идентичность, нам нет нужды оглядываться на кого-то. Нужно просто играть в свой футбол и набирать максимум очков, — сказал Оласа.