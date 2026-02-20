Ричмонд
«Интер» жаловался в УЕФА на состояние искусственного поля «Буде-Глимт». Лаутаро и Зелиньски получили травмы во время матча

«Интер» был недоволен состоянием искусственного поля «Буде-Глимт», на котором проиграл (1:3) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Миланский клуб считает, что качество газона на арене норвежского клуба «даже отдаленно» не соответствует стандартам главного еврокубкового турнира.

Из-за непогоды перед матчем со стадиона было вывезено 80 тонн снега, и на краях поля образовались складки и вмятины, которые были устранены не до конца. Еще до снегопада «Интер» жаловался в УЕФА в неофициальном порядке, опасаясь за безопасность своих игроков.

В итоге форвард «нерадзурри» Лаутаро травмировал икроножную мышцу и был заменен на 61-й минуте, а вышедший в концовке хавбек Петр Зелиньски также получил повреждение. В качестве меры предосторожности игру пропустили полузащитники «Интера» Давиде Фраттези и Хакан Чалханоглу.