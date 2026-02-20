Гендиректор «Балтики» об РПЛ: «Задачи пересмотрены, ориентируемся на более высокие места»

— Почему нет? Мы играем в футбол. Против нас выходят такие же 11 людей, у которых две руки и две ноги. Сейчас мы достаточно высоко поднялись для нашего клуба. Ставя амбициозные сверхзадачи, мы, может быть, их не выполним. Но если их не ставить, мы их точно никогда не достигнем, —сказал Измайлов.