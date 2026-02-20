Вендел о срыве трансфера в «Ботафого» в 2025-м: «Был шок. У бога свои планы — значит, так тому и быть. Надеюсь, продолжим побеждать вместе с “Зенитом”

— Это действительно был шок. О главных причинах того, почему хотелось вернуться в Бразилию, уже сказал. Плюс хотелось играть на глазах сына, друзей. Был очень воодушевлен возвращением на родину, поэтому, когда узнал, что переход не состоится, сначала оказался шокирован. Но сейчас считаю, что, видимо, не пришел еще момент для того, чтобы вернуться. У бога свои планы — значит, так тому и быть. Жизнь продолжается.