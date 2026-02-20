Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
3.65
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.54
П2
5.25
Футбол. Франция
22:45
Брест
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.94
X
3.94
П2
1.91
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.95
П2
5.20
Футбол. Испания
21.02
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.43
П2
7.80
Футбол. Италия
21.02
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.45
П2
3.69

Далот включил Роналду, Марсьяля, Бруну, Погба и Пепе в команду для игры 5 на 5: «Антони мог быть лучшим игроком мира, когда хотел. Иногда он делал такое, что тренировку можно было останавливать»

Диогу Далот составил команду для игры пять на пять из тех футболистов, с которыми или против которых выходил на поле.

Источник: Спортс"

"Там был бы Криш [Роналду]. И я назову еще кое-кого — Марсьяля. Потому что я буду учитывать, очевидно, то, что он мог делать во время матчей, но также и на тренировках. Я много играл против него, и это было очень, очень тяжело. Если бы только он был более стабильным — порой он немного выключался. Но если он хотел, то мог быть лучшим футболистом мира. Легко.

Он мог делать такие вещи, что можно было просить остановить тренировку. Такие моменты, когда можно свистнуть и сказать: «Ладно, возвращаемся в здание». И парочка таких моментов была. И, помню, Мата тоже умел делать нечто подобное.

Рэшфорд тоже мог бы выйти на любой уровень, на какой захотел бы, но я выбираю Антони, потому что на своем пике на тренировках он немного отличался от всех. Он мог делать все, что захочет, и в защите, и в атаке«, — отметил защитник “Манчестер Юнайтед” в интервью Рио Фердинанду.

Также Далот включил бы в команду Пепе, Бруну Фернандеша и Поля Погба.

Узнать больше по теме
Биография Поля Погба: карьера и личная жизнь футболиста
Этот центральный полузащитник — одна из незаурядных фигур современного спорта. От Погба отказывался «Манчестер Юнайтед», а потом платил огромные деньги за возвращение суперзвезды. Игрок держал высокий уровень на поле, но слишком рано «словил звезду». Мы расскажем вам полную биографию Поля Погба, о его успехах и жизни сегодня.
Читать дальше