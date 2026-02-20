Ричмонд
Кассано про игру «Милана»: «Много неразберихи — не могу поверить, что такая команда так играет. “Интер” впереди на 7 очков, все кончено»

Антонио Кассано полагает, что «Интер» уже обеспечил себе чемпионство после ничьей «Милана» в игре с «Комо» (1:1).

Источник: Спортс"

«Это был матч, в котором оба голкипера подарили друг другу по голу. Между этими моментами было много хороших переходов и качественной игры в исполнении “Комо”. А вот у “Милана”, как обычно, много неразберихи в игре, ничего не поделаешь. Я не могу поверить, что такая команда, как “Милан”, продолжает так играть.

Теперь «Интер» впереди на 7 очков, и догнать его будет очень, очень сложно. Думаю, что все кончено. Как я и говорил с первого дня: смотрите, как бы «Милан» не затянуло в общую кучу с другими командами, потому что они все ближе, а у «Милана» еще 3 или 4 сложных гостевых матча, включая дерби", — отметил экс-форвард миланских клубов в эфире Twitch.