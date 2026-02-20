Кассано про игру «Милана»: «Много неразберихи — не могу поверить, что такая команда так играет. “Интер” впереди на 7 очков, все кончено»

Теперь «Интер» впереди на 7 очков, и догнать его будет очень, очень сложно. Думаю, что все кончено. Как я и говорил с первого дня: смотрите, как бы «Милан» не затянуло в общую кучу с другими командами, потому что они все ближе, а у «Милана» еще 3 или 4 сложных гостевых матча, включая дерби", — отметил экс-форвард миланских клубов в эфире Twitch.