Хесе о расистском скандале вокруг Винисиуса: «Не думаю, что он стал бы устраивать цирк просто потому, что так захотелось. Закрывать рот — подозрительно»

Бывший форвард «Реала» Хесе Родригес, выступающий за «Лас-Пальмас», высказался о расистском скандале вокруг Винисиуса.

Источник: Спортс"

Вингер «Реала» обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам. Главный тренер «орлов» Моуринью заявил о Винисиусе: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».

"Сейчас много обсуждений. Когда закрываешь рот футболкой и что-то говоришь игроку… Если хочешь что-то сказать — говори прямо. У меня самого бывало: если я заводился, говорил все напрямую.

Я не думаю, что Винисиус стал бы устраивать цирк просто потому, что ему так захотелось. Если он это сказал — значит, это правда. Когда человек закрывает рот — это очень подозрительно", — сказал Хесе в эфире программы El Larguero на Cadena SER.

Престианни грозит 10 матчей бана за слова о Винисиусе. УЕФА жестко наказывает за расизм.

«Он смотрит на расизм как белый человек». Жозе отменяют за слова о Винисиусе.

«Танцуй, Вини! Жги расистов!» Мир реагирует на расистский скандал.