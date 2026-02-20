Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.62
П2
4.90
Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
0
:
Верона
0
Все коэффициенты
П1
2.34
X
2.85
П2
4.05
Футбол. Франция
1-й тайм
Брест
1
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.46
П2
3.65
Футбол. Германия
1-й тайм
Майнц
0
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.00
П2
3.40
Футбол. Испания
21.02
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.46
П2
7.90
Футбол. Италия
21.02
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.48
П2
3.69

Гвардиола про отставание от «Арсенала»: «Таблица меня совершенно не интересует, 12 матчей — целая вечность, многое произойдет. 70% игроков “Сити” — новички, у них нет опыта таких ситуаций&

Пеп Гвардиола заявил, что команда не думает о таблице АПЛ, в которой «горожане» отстают от «Арсенала» на 5 очков при игре в запасе.

Источник: Спортс"

«Не знаю, что произойдет за эти 12 матчей. Я ни секунды не обсуждал это с футболистами. Вчера и до этого мы говорили только про “Ньюкасл”. Я не говорил про таблицу, не говорил о нашем месте. Меня это совершенно не волнует. Задайте мне этот вопрос за два или три тура до конца, и дам ответ.

12 матчей — это целая вечность. Многое произойдет за это время — вот единственная правда, которая мне известна.

70% наших футболистов — новички, у них нет опыта таких ситуаций«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.