Гвардиола про отставание от «Арсенала»: «Таблица меня совершенно не интересует, 12 матчей — целая вечность, многое произойдет. 70% игроков “Сити” — новички, у них нет опыта таких ситуаций&

«Не знаю, что произойдет за эти 12 матчей. Я ни секунды не обсуждал это с футболистами. Вчера и до этого мы говорили только про “Ньюкасл”. Я не говорил про таблицу, не говорил о нашем месте. Меня это совершенно не волнует. Задайте мне этот вопрос за два или три тура до конца, и дам ответ.