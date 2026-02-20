Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.25
П2
6.11
Футбол. Италия
перерыв
Сассуоло
2
:
Верона
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
11.00
П2
34.00
Футбол. Франция
перерыв
Брест
2
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.86
П2
11.50
Футбол. Германия
перерыв
Майнц
1
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.30
П2
9.00
Футбол. Испания
21.02
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.41
П2
7.80
Футбол. Италия
21.02
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.46
П2
3.67

«Талалаева можно назвать российским Моуринью». Первак о тренере «Балтики»

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак сравнил тренера «Балтики» Андрее Талалаеве и Жозе Моуринью.

Источник: Спортс"

«Талалаев — своеобразный тренер. Я его давно знаю, он еще при мне в “Спартаке” был переводчиком у Скалы. Он уже тогда переводил не как переводчик, а футбольный менеджер. Его можно назвать нашим российским Моуринью. И команда сейчас у него своеобразная.

До этого сезона я к нему относился, как и к остальным тренерам, не видел ничего выдающегося. Что-то в других командах не получалось. Но в «Балтике» мы увидели его работу. Может быть, настал его час. Наступил момент, совпало что-то, появились футболисты, которые выдерживают его требования", — сказал Первак.