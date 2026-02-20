Рубиалес назвал агрессивной журналистку Сантаолалью, настаивающую на виновости Алвеса в изнасиловании. Сара ответила: «Закрой рот, это тебя осудили за домогательства, не меня»

«Эта девушка очень агрессивна, высказывается в очень жесткой манере, очень эмоциональна. И она говорит, что ей все равно [какой приговор], что он сексуальный хищник. Ведущий программы, господин Абад, вынужден был ее одергивать, чтобы она успокоилась. Но она продолжала: ей все равно, он насильник. То есть есть люди, которым плевать, осудили тебя или оправдали, — у них уже есть свое мнение, и на этом все», — заявил Рубиалес.