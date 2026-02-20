Ричмонд
Рубиалес назвал агрессивной журналистку Сантаолалью, настаивающую на виновости Алвеса в изнасиловании. Сара ответила: «Закрой рот, это тебя осудили за домогательства, не меня»

У потерявшего работу из-за поцелуя Дженни Эрмосо Луиса Рубиалеса возник заочный конфликт с журналисткой.

Источник: Спортс"

Экс-глава Королевской испанской футбольной федерации 12 февраля в эфире Canal 33 заявил, что Сара Сантаолалья, продолжающая настаивать на виновности Дани Алвеса в изнасиловании, слишком агрессивна. Напомним, что бывший защитник «Барселоны» был оправдан в связи с недостатком доказательств.

«Эта девушка очень агрессивна, высказывается в очень жесткой манере, очень эмоциональна. И она говорит, что ей все равно [какой приговор], что он сексуальный хищник. Ведущий программы, господин Абад, вынужден был ее одергивать, чтобы она успокоилась. Но она продолжала: ей все равно, он насильник. То есть есть люди, которым плевать, осудили тебя или оправдали, — у них уже есть свое мнение, и на этом все», — заявил Рубиалес.

Журналистка не оставила высказывания экс-главы RFEF без внимания.

"Еще один человек, пытающийся заработать на обсуждении меня. Агрессивным и жестким был ты, когда домогался футболистки. Хватит говорить о моих манерах, заботься о своих. Я не осуждена за сексуальные домогательства, а ты — осужден. Закрой рот хоть чуть-чуть, Рубиалес.

Стратегия понятна: песни, речи, фэйковые новости, твиты, ТВ-шоу и так далее. Даже самый глупый подключается к организованной и оплачиваемой кампании по очернению. Это не случайность — это их работа", — написала Сантаолалья.

В Рубиалеса кинул яйца собственный дядя. На презентации книги «Убить Рубиалеса» — о том самом поцелуе.