Филипе Луис про инцидент с Винисиусом: «Престианни прикрыл рот, хотя не должен был, и теперь у нас слово одного человека против слова другого. Но единичный случай не влияет на мое мнение об Аргентине»

Для меня все просто: Престианни прикрыл рот, хотя не должен был этого делать, и теперь все возмущены, а получается, что тут слово одного человека против слова другого. Тонкий момент. Если он действительно это сказал, то должен ответить. Но, повторюсь, это слово одного человека против слова другого, и не мне судить.