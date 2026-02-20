Филипе Луис про инцидент с Винисиусом: «Престианни прикрыл рот, хотя не должен был, и теперь у нас слово одного человека против слова другого. Но единичный случай не влияет на мое мнение об Аргентине»

Бразилец пожаловался судье, что аргентинец назвал его обезьяной, матч «Бенфика» — «Реал» был остановлен.
"Это гораздо более деликатный вопрос, чем кажется, он затрагивает множество аспектов.
Для меня все просто: Престианни прикрыл рот, хотя не должен был этого делать, и теперь все возмущены, а получается, что тут слово одного человека против слова другого. Тонкий момент. Если он действительно это сказал, то должен ответить. Но, повторюсь, это слово одного человека против слова другого, и не мне судить.
Единичный случай не влияет на то, что я думаю об этой стране — прекрасной стране«, — сказал Луис перед игрой с “Ланусом” в Аргентине.