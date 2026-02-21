Психолог Гущин об увольнении Аршавиным психолога академии «Зенита»: «Рюхина 10 лет отработала — Андрей Сергеевич вклада не увидел. Он человек, болеющий за дело, и разбирается в футболе»

— Работает не один тренер и не один психолог, а группа специалистов. Это уже давно так. В клуб психолог входит как еще один персонаж. Если команда не играет, первый вопрос: как там работает тренер? Второй вопрос: как в целом организована работа? Он будет к руководству и администраторам. Третий вопрос будет к медицинской части — есть ли травмы, есть ли заболевания. Ну и потом уже психологи. Психология всегда была и будет надстройкой.