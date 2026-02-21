Максим Глушенков: «Не загоняюсь из-за замен после игры с ЦСКА. Пришел к тому, что надо добегать в оборону, чтобы потом в атаке воздавалось»

— Изменится ли ваш функционал с приходом Джон Джона?
— Буду тренироваться изо всех сил, а будут ставить или нет — не мое дело, ничего страшного.
— Но когда вас заменяют, вы загоняетесь.
— Я не загоняюсь уже после игры с ЦСКА [3 августа 2025 года].
— Почему?
— Мне нечего доказывать, работаю не только на себя, но и, конечно, на команду.
— Стали по-другому относиться к игре в обороне?
— Да. Но тут просто стал работать на себя в первую очередь, чтобы прогрессировать.
— У вас было мнение, что если вы создаете за матч два-три момента, можете не добежать в оборону.
— Такое мнение и осталось. Пришел к тому, что надо добегать, чтобы потом в атаке воздавалось. Вполне возможно, что так и есть.
— В чем вам нужно прибавить?
— Только в обороне.
— Вы в прайме?
— Пока еще нет, — заявил Глушенков.