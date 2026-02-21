Филипе Луис о своих словах про Винисиуса: «Могли дать повод для интерпретаций, признаю. Я поддерживаю игрока и никогда не стал бы подвергать сомнению слова жертвы в таком случае»

Я признаю, что мои слова, учитывая чрезвычайную деликатность темы, могли дать повод для различных интерпретаций. Поэтому я считаю необходимым публично подтвердить свою позицию, которая всегда была безоговорочной: расизм является преступлением в Бразилии и должен преследоваться с такой же строгостью во всех странах. Это недопустимое поведение, которое нужно решительно пресекать и наказывать за него. Футбол, являющийся пространством для разнообразия и интеграции, не может терпеть никаких форм дискриминации.