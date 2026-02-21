Арбелоа про расизм: «Винисиус решает исход матчей, тащит “Реал”. Он бесстрашен. Я не знаю, смог бы я выдержать оскорбления из-за цвета кожи — требуется много мужества»

Игрок «Мадрида» обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
— Винисиус — футболист, на которого обращают больше всего внимания.
— Я могу рассказать о своем опыте общения с Винисиусом, и я уже много раз говорил об этом, восхваляя его как футболиста. То, что он делает на поле с тех пор, как я здесь, — потрясающе, блестяще, он решает исход матчей, тащит команду на своих плечах, забивает потрясающие голы…
Он игрок, способный изменить ход игры, он берет на себя ответственность в команде. Он бесстрашный молодой человек, который смело противостоит таким ситуациям, как эта, и возвращается на поле.
Я не могу поставить себя на его место. Нас всех оскорбляют, но меня никогда не оскорбляли из-за цвета моей кожи. Я не знаю, смог бы я выдержать то, что переживает Винисиус. Это не первый раз, но мы надеемся, что последний.
Чтобы играть так, как он играл в прошлом матче, требуется много мужества и храбрости. Мы будем рядом с ним, будем защищать его и поддерживать без тени сомнения, — сказал Арбелоа.
Престианни грозит 10 матчей бана за слова о Винисиусе. УЕФА жестко наказывает за расизм.
