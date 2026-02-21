Кассано о «Роме»: «Гасперини дали дерьмовую команду — не вижу и 1% от игры его “Аталанты”. Нужно избавиться от Дибалы, Манчини, Кристанте, Пеллегрини. Тотти должен быть как Дзанетти в

— Мне нравится футбол Гасперини, но не нравится, как играет «Рома» — я не вижу даже 1% от игры его «Аталанты». Тренеру не нашли нужных игроков, они построили дерьмовую команду.
Я просто надеюсь, что они смогут остаться в зоне Лиги чемпионов (римляне занимают 4-е место в Серии А — Спортс«“). Если они не займут четвертое место, боссы просто скажут: “Он [Гасперини] потерпел неудачу”.
— Что нужно, чтобы совершить качественный скачок?
— Во-первых, избавиться от четырех или пяти игроков: Манчини, Кристанте, Дибалы и Пеллегрини. Нам нужны молодые, сильные игроки, а не эти футболисты, которые снимают ролики, целуют футболки, угождают своим друзьям, спорят со всеми.
Кристанте на поле ведет себя как регулировщик движения. В годы с этими футболистами «Рома» всегда финишировала шестой и седьмой. Грязный воздух нужно выгнать наружу и запустить внутрь свежий воздух.
Тотти должен играть ту же роль, что и Дзанетти в «Интере»: у него есть право голоса, и к нему прислушиваются. Он не должен быть просто марионеткой.
Мален, например, сильный игрок, способный изменить ход матча, но он выступает в нашей лиге, которая очень слаба, — сказал Кассано в интервью Il Messaggero.