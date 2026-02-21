Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.38
П2
7.80
Футбол. Италия
17:00
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.40
П2
3.68
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2

Кассано о «Роме»: «Гасперини дали дерьмовую команду — не вижу и 1% от игры его “Аталанты”. Нужно избавиться от Дибалы, Манчини, Кристанте, Пеллегрини. Тотти должен быть как Дзанетти в

Бывший нападающий «Ромы» Антонио Кассано оценил работу тренера Джан Пьеро Гасперини и руководителей римского клуба.

— Мне нравится футбол Гасперини, но не нравится, как играет «Рома» — я не вижу даже 1% от игры его «Аталанты». Тренеру не нашли нужных игроков, они построили дерьмовую команду.

Я просто надеюсь, что они смогут остаться в зоне Лиги чемпионов (римляне занимают 4-е место в Серии А — Спортс«“). Если они не займут четвертое место, боссы просто скажут: “Он [Гасперини] потерпел неудачу”.

— Что нужно, чтобы совершить качественный скачок?

— Во-первых, избавиться от четырех или пяти игроков: Манчини, Кристанте, Дибалы и Пеллегрини. Нам нужны молодые, сильные игроки, а не эти футболисты, которые снимают ролики, целуют футболки, угождают своим друзьям, спорят со всеми.

Кристанте на поле ведет себя как регулировщик движения. В годы с этими футболистами «Рома» всегда финишировала шестой и седьмой. Грязный воздух нужно выгнать наружу и запустить внутрь свежий воздух.

Тотти должен играть ту же роль, что и Дзанетти в «Интере»: у него есть право голоса, и к нему прислушиваются. Он не должен быть просто марионеткой.

Мален, например, сильный игрок, способный изменить ход матча, но он выступает в нашей лиге, которая очень слаба, — сказал Кассано в интервью Il Messaggero.