«Васко да Гама» и 33-летний Коутиньо досрочно расторгли контракт. Хавбек провел 7 матчей в этом сезоне

"Филиппе Коутиньо связался с клубом и выразил желание досрочно расторгнуть свой контракт, срок действия которого истекал в середине этого года.
После уважительного и прозрачного диалога стороны достигли взаимоприемлемого соглашения о расторжении контракта.
Выпустившись из академии и пройдя все ступени молодежной системы «Васко», Коутиньо на протяжении всей карьеры в мировом футболе всегда оставался верен духу этого клуба.
Вернувшись в команду, с которой началась его карьера, он продемонстрировал профессионализм, преданность и глубокое уважение к клубу, дань уважения футболке «Васко» в каждый момент своего пребывания на поле", — говорится в сообщении клуба.
В этом сезоне Коутиньо в общей сложности провел 7 матчей за «Васко да Гама», забив 3 гола и сделав 1 передачу.