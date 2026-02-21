Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.16
П2
7.90
Футбол. Италия
17:00
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.45
П2
3.74
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.13
X
11.00
П2
18.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.79
П2
2.10
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.35
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.48
П2
3.55
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2

«Васко да Гама» и 33-летний Коутиньо досрочно расторгли контракт. Хавбек провел 7 матчей в этом сезоне

«Васко да Гама» сообщил о расторжении договора с 33-летним полузащитником Филиппе Коутиньо.

Источник: Спортс"

"Филиппе Коутиньо связался с клубом и выразил желание досрочно расторгнуть свой контракт, срок действия которого истекал в середине этого года.

После уважительного и прозрачного диалога стороны достигли взаимоприемлемого соглашения о расторжении контракта.

Выпустившись из академии и пройдя все ступени молодежной системы «Васко», Коутиньо на протяжении всей карьеры в мировом футболе всегда оставался верен духу этого клуба.

Вернувшись в команду, с которой началась его карьера, он продемонстрировал профессионализм, преданность и глубокое уважение к клубу, дань уважения футболке «Васко» в каждый момент своего пребывания на поле", — говорится в сообщении клуба.

В этом сезоне Коутиньо в общей сложности провел 7 матчей за «Васко да Гама», забив 3 гола и сделав 1 передачу.