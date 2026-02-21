Кафанов о Сафонове: «7-м пропущенных мячей за 5 матчей ложатся на плечи игроков обороны “ПСЖ”. Матвей приучил, что начал больше выручать — требования стали завышены»

— На этой неделе голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил два гола в выездном матче Лиги чемпионов против «Монако» (2:3), притом первый уже на 58-й секунде. Как их оцените?
— Вины Матвея нет ни в этом матче, ни в других четырех, которые он провел после залеченной травмы.
С «Монако», при наличии в своей штрафной восьми игроков, нападающий соперника беспрепятственно забивает первый мяч головой с близкого расстояния и второй после выхода один на один по центру ворот.
В первом случае, когда Головин сделал резкую уходящую подачу, выходить не имело смысла. Во втором — просто расстрельная ситуация после потери мяча в центре поля и неудачных действий Маркиньоса.
Игроки «ПСЖ» создают много моментов в каждой игре, забивают немало, но в обороне часто играют не слишком недисциплинированно.
— Пять матчей подряд в стартовом составе после травмы — это следствие той серии пенальти в Межконтинентальном Кубке?
— И до финала Матвей провел хороший отрезок. Затем эта феноменальная серия, которой восторгался весь свет и которая вошла в историю мирового футбола.
Не будем спорить, своим шансом не воспользовался за этот период Шевалье. И самое главное, что после выздоровления Матвей очень сильно сыграл первые два матча, которые утвердили его в роли первого номера.
В Лиге чемпионов с «Ньюкаслом» парижан от домашнего поражения спас именно российский вратарь.
И со «Страсбургом» в чемпионате победу «ПСЖ», который остался вдесятером по ходу матча, добыл тоже во многом благодаря ему. Вспомнить хотя бы еще один отбитый тогда пенальти при счете 0:0!
— Тем не менее за эти 5 матчей пропущено 7 голов. Есть такие, которые на нем?
— Абсолютно нет. Все эти семь пропущенных мячей ложатся на плечи игроков обороны.
— Что же тогда ему ставят в вину, почему такие невысокие оценки?
— Невысокие оценки — это своего рода эффект ожиданий со стороны журналистов, специалистов, но никак не следствие ошибок Матвея.
Он уже приучил к тому, что начал в этом году больше выручать. И требования к нему стали завышены, — сказал Виталий Кафанов.