Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.16
П2
7.90
Футбол. Италия
17:00
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.45
П2
3.74
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
18.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.79
П2
2.10
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.35
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.48
П2
3.55
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2

Кафанов о Сафонове: «7-м пропущенных мячей за 5 матчей ложатся на плечи игроков обороны “ПСЖ”. Матвей приучил, что начал больше выручать — требования стали завышены»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мыслями касательно игры голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Источник: Спортс"

— На этой неделе голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил два гола в выездном матче Лиги чемпионов против «Монако» (2:3), притом первый уже на 58-й секунде. Как их оцените?

— Вины Матвея нет ни в этом матче, ни в других четырех, которые он провел после залеченной травмы.

С «Монако», при наличии в своей штрафной восьми игроков, нападающий соперника беспрепятственно забивает первый мяч головой с близкого расстояния и второй после выхода один на один по центру ворот.

В первом случае, когда Головин сделал резкую уходящую подачу, выходить не имело смысла. Во втором — просто расстрельная ситуация после потери мяча в центре поля и неудачных действий Маркиньоса.

Игроки «ПСЖ» создают много моментов в каждой игре, забивают немало, но в обороне часто играют не слишком недисциплинированно.

— Пять матчей подряд в стартовом составе после травмы — это следствие той серии пенальти в Межконтинентальном Кубке?

— И до финала Матвей провел хороший отрезок. Затем эта феноменальная серия, которой восторгался весь свет и которая вошла в историю мирового футбола.

Не будем спорить, своим шансом не воспользовался за этот период Шевалье. И самое главное, что после выздоровления Матвей очень сильно сыграл первые два матча, которые утвердили его в роли первого номера.

В Лиге чемпионов с «Ньюкаслом» парижан от домашнего поражения спас именно российский вратарь.

И со «Страсбургом» в чемпионате победу «ПСЖ», который остался вдесятером по ходу матча, добыл тоже во многом благодаря ему. Вспомнить хотя бы еще один отбитый тогда пенальти при счете 0:0!

— Тем не менее за эти 5 матчей пропущено 7 голов. Есть такие, которые на нем?

— Абсолютно нет. Все эти семь пропущенных мячей ложатся на плечи игроков обороны.

— Что же тогда ему ставят в вину, почему такие невысокие оценки?

— Невысокие оценки — это своего рода эффект ожиданий со стороны журналистов, специалистов, но никак не следствие ошибок Матвея.

Он уже приучил к тому, что начал в этом году больше выручать. И требования к нему стали завышены, — сказал Виталий Кафанов.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше