«Барса» оштрафована на 30 500 евро за использование файеров болельщиками и поздним выходом на поле в матче со «Славией»

15,5 тысячи евро каталонский клуб из-за зажигания файеров со стороны болельщиков.
Также клуб оштрафован на 15 тысяч евро в связи с задержкой с выходом на поле. По этой же причине главный тренер «Барселоны» Ханси Флик получил предупреждение.
УЕФА оштрафовал «Барселону» на 30,5 тысячи евро по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов против «Славии» (4:2), который прошел в Праге.
