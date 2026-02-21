Глушенков о молодежи «Зенита»: «Шансы дают, но этого недостаточно. Я дебютировал за “Спартак”, Кононову задали вопрос: “Будете еще выпускать Глушенкова и Умярова?”. Ответил: “Что&nbs

— Кержаков про молодых в «Зените» говорит, что их регулярно привлекают к основной команде, они приходят, получают свой шанс, но объективно проигрывают конкуренцию футболистам основы. Как быть?
— Я наблюдал за Батраковым в «Локо» — надо давать играть по 10−15 минут, и дальше человек сам будет привыкать, прибавлять.
Только так через игровое время и официальные игры молодые будут расти. Если этого не делать, ничего не будет.
— Сейчас не делается?
— Вопрос не ко мне. Тренировки тренировками, но играть нужно.
— Шилов был, но, к сожалению, «кресты».
— У меня тоже были «кресты», ничего страшного, восстановится.
У нас еще есть Кондаков — если не будет получать игровой практики, ему надо уходить в аренду в другой клуб и играть в старте. Качество у него есть.
— Шансы у молодого игрока в «Зените» есть?
— Шансы дают. Но даже этого недостаточно. Я в «Спартаке» дебютировал в матче против «Зенита» — меня выпустили на 30 минут, в меня еще Жирков мячом пнул тогда.
После игры Кононову вопрос задали: «Вы будете еще выпускать Глушенкова и Умярова?» Он ответил: «А что они такого сделали?». Теперь я в «Зените» играю, — сказал Максим Глушенков.