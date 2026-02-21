Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.17
П2
7.90
Футбол. Италия
17:00
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.45
П2
3.66
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
18.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.75
П2
2.11
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.35
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.54
П2
3.50
Футбол. Англия
18:00
Астон Вилла
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.76
П2
4.40
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.68
П2
3.48
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.50
П2
13.25
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.56
П2
4.30
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2

Глушенков о молодежи «Зенита»: «Шансы дают, но этого недостаточно. Я дебютировал за “Спартак”, Кононову задали вопрос: “Будете еще выпускать Глушенкова и Умярова?”. Ответил: “Что&nbs

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос относительно доверия к молодым футболистам в клубе.

Источник: Спортс"

— Кержаков про молодых в «Зените» говорит, что их регулярно привлекают к основной команде, они приходят, получают свой шанс, но объективно проигрывают конкуренцию футболистам основы. Как быть?

— Я наблюдал за Батраковым в «Локо» — надо давать играть по 10−15 минут, и дальше человек сам будет привыкать, прибавлять.

Только так через игровое время и официальные игры молодые будут расти. Если этого не делать, ничего не будет.

— Сейчас не делается?

— Вопрос не ко мне. Тренировки тренировками, но играть нужно.

— Шилов был, но, к сожалению, «кресты».

— У меня тоже были «кресты», ничего страшного, восстановится.

У нас еще есть Кондаков — если не будет получать игровой практики, ему надо уходить в аренду в другой клуб и играть в старте. Качество у него есть.

— Шансы у молодого игрока в «Зените» есть?

— Шансы дают. Но даже этого недостаточно. Я в «Спартаке» дебютировал в матче против «Зенита» — меня выпустили на 30 минут, в меня еще Жирков мячом пнул тогда.

После игры Кононову вопрос задали: «Вы будете еще выпускать Глушенкова и Умярова?» Он ответил: «А что они такого сделали?». Теперь я в «Зените» играю, — сказал Максим Глушенков.

