«Станкович вырос как тренер и человек после “Спартака”. РПЛ — специфический чемпионат, у Деяна никогда не было такого давления». Журналист Самарджич о тренере «Црвены Звезды»

"Деян как экс-игрок имеет все для успешной работы. У него уже есть опыт, он знает, что хотят футболисты и как найти к ним подход.
После первого захода в «Црвену Звезду», где он был успешен, у него появились немного другие взгляды и идеи в «Сампдории» и «Спартаке».
Мне кажется, РПЛ — специфический чемпионат. У Деяна никогда не было такого давления, которое он получил в «Спартаке». Такой клуб всегда хочет титул.
Но этот период в его тренерской карьере пошёл ему на пользу. После «Спартака» Станкович вырос как тренер и человек", — сказал Урош Самарджич.