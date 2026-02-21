Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.17
П2
7.90
Футбол. Италия
17:00
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.45
П2
3.66
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
18.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.75
П2
2.11
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.35
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.54
П2
3.50
Футбол. Англия
18:00
Астон Вилла
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.76
П2
4.40
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.68
П2
3.48
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.50
П2
13.25
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.56
П2
4.30
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2

Артета о Винисиусе: «В футболе нет места расизму. Нам нужно придерживаться этого принципа»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ситуацию с расизмом в адрес вингера «Реала» Винисиуса в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

Источник: Спортс"

Винисиус обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

— Говорили ли вы с футболистами о том, что должно происходить в подобных инцидентах?

— Вот почему мы проводим встречи с АПЛ или УЕФА перед началом сезона, чтобы убедиться, что все хорошо осведомлены о протоколах и о том, чего мы ожидаем друг от друга.

Очевидно, что в футболе нет места расизму. Думаю, что нам нужно придерживаться этого принципа.

Что касается манеры [наших] действий, то, на мой взгляд, каждый случай должен рассматриваться индивидуально, чтобы выбрать наилучший вариант, — сказал Микель Артета.