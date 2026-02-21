Артета о Винисиусе: «В футболе нет места расизму. Нам нужно придерживаться этого принципа»

Винисиус обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
— Говорили ли вы с футболистами о том, что должно происходить в подобных инцидентах?
— Вот почему мы проводим встречи с АПЛ или УЕФА перед началом сезона, чтобы убедиться, что все хорошо осведомлены о протоколах и о том, чего мы ожидаем друг от друга.
Очевидно, что в футболе нет места расизму. Думаю, что нам нужно придерживаться этого принципа.
Что касается манеры [наших] действий, то, на мой взгляд, каждый случай должен рассматриваться индивидуально, чтобы выбрать наилучший вариант, — сказал Микель Артета.