«Ювентус» — «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

Игра пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум».
Спортс«проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17:00 по московскому времени. Телеканал “Матч! Футбол 1” покажет игру в прямом эфире.
Таблица Серии А.
Статистика Серии А.
«Ювентус» примет «Комо» в матче 26-го тура Серии А.
Игра пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум».
Спортс«проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17:00 по московскому времени. Телеканал “Матч! Футбол 1” покажет игру в прямом эфире.
Таблица Серии А.
Статистика Серии А.