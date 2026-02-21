Коутиньо расторг контракт с «Васко да Гама» после свиста болельщиков

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бразильский «Васко да Гама» объявил о досрочном расторжении контракта с полузащитником Филипе Коутиньо по инициативе футболиста, сообщается в аккаунте клуба в соцсети X.
Спортсмен перешел в «Васко де Гама» в июле 2024 года на правах аренды из английской «Астон Виллы», после завершения контракта с которой присоединился к бразильскому клубу на правах свободного агента.
«Наш клуб сообщает, что игрок Филиппе Коутиньо связался с “Васко да Гама”, чтобы выразить желание досрочно расторгнуть свой контракт, срок действия которого истекал в середине этого года. После уважительного и прозрачного диалога стороны достигли взаимоприемлемого соглашения о расторжении контракта», — говорится в заявлении клуба.
Ранее в воскресенье болельщики освистали Коутиньо во время первого тайма матча чемпионата Бразилии против клуба «Волта-Редонда». Тренер заменил футболиста в перерыве, после чего тот не вернулся на скамейку запасных.
В четверг Коутиньо обратился к болельщикам, написав пост в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская): «Я бы никогда не проявил неуважения к болельщикам, моим товарищам и “Васко”. В тот момент, по дороге в раздевалку, я почувствовал и понял, что мой цикл в клубе закончен, и я решил не возвращаться на скамейку, чтобы расставить приоритеты и уделить внимание своему психическому здоровью. Это очень больно. Правда в том, что я очень устал психологически. Мои отношения с “Васко” — это любовь. И это будет продолжаться вечно. С тяжелым сердцем я понимаю, что сейчас самое время сделать шаг назад и завершить свой цикл в клубе».
Коутиньо 33 года, он является воспитанником клуба «Васко да Гама». На протяжении карьеры он представлял итальянский «Интер», испанские «Эспаньол» и «Барселону», английский «Ливерпуль», немецкую «Баварию» и катарский «Аль-Духаиль». В составе сборной Бразилии Коутиньо стал победителем Кубка Америки.