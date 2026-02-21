Коутиньо расторг контракт с «Васко да Гама» после свиста болельщиков

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.38
П2
7.10
Футбол. Италия
17:00
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.44
П2
3.69
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.50
П2
19.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.82
П2
2.09
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.35
П2
2.35
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.48
П2
3.45
Футбол. Англия
18:00
Астон Вилла
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.78
П2
4.40
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.69
П2
3.46
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.42
П2
12.50
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.56
П2
4.30
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.36
П2
4.40
Футбол. Италия
20:00
Лечче
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.70
X
4.40
П2
1.48
Футбол. Англия
20:30
Вест Хэм
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.73
П2
2.58
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.04
П2
3.25
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.04
X
4.30
П2
1.68
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.46
П2
4.33
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2

Коутиньо расторг контракт с «Васко да Гама» после свиста болельщиков

Коутиньо досрочно расторг контракт с «Васко да Гама» после свиста болельщиков.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бразильский «Васко да Гама» объявил о досрочном расторжении контракта с полузащитником Филипе Коутиньо по инициативе футболиста, сообщается в аккаунте клуба в соцсети X.

Спортсмен перешел в «Васко де Гама» в июле 2024 года на правах аренды из английской «Астон Виллы», после завершения контракта с которой присоединился к бразильскому клубу на правах свободного агента.

«Наш клуб сообщает, что игрок Филиппе Коутиньо связался с “Васко да Гама”, чтобы выразить желание досрочно расторгнуть свой контракт, срок действия которого истекал в середине этого года. После уважительного и прозрачного диалога стороны достигли взаимоприемлемого соглашения о расторжении контракта», — говорится в заявлении клуба.

Ранее в воскресенье болельщики освистали Коутиньо во время первого тайма матча чемпионата Бразилии против клуба «Волта-Редонда». Тренер заменил футболиста в перерыве, после чего тот не вернулся на скамейку запасных.

В четверг Коутиньо обратился к болельщикам, написав пост в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская): «Я бы никогда не проявил неуважения к болельщикам, моим товарищам и “Васко”. В тот момент, по дороге в раздевалку, я почувствовал и понял, что мой цикл в клубе закончен, и я решил не возвращаться на скамейку, чтобы расставить приоритеты и уделить внимание своему психическому здоровью. Это очень больно. Правда в том, что я очень устал психологически. Мои отношения с “Васко” — это любовь. И это будет продолжаться вечно. С тяжелым сердцем я понимаю, что сейчас самое время сделать шаг назад и завершить свой цикл в клубе».

Коутиньо 33 года, он является воспитанником клуба «Васко да Гама». На протяжении карьеры он представлял итальянский «Интер», испанские «Эспаньол» и «Барселону», английский «Ливерпуль», немецкую «Баварию» и катарский «Аль-Духаиль». В составе сборной Бразилии Коутиньо стал победителем Кубка Америки.