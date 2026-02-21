Коутиньо расторг контракт с «Васко да Гама» после свиста болельщиков

В четверг Коутиньо обратился к болельщикам, написав пост в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская): «Я бы никогда не проявил неуважения к болельщикам, моим товарищам и “Васко”. В тот момент, по дороге в раздевалку, я почувствовал и понял, что мой цикл в клубе закончен, и я решил не возвращаться на скамейку, чтобы расставить приоритеты и уделить внимание своему психическому здоровью. Это очень больно. Правда в том, что я очень устал психологически. Мои отношения с “Васко” — это любовь. И это будет продолжаться вечно. С тяжелым сердцем я понимаю, что сейчас самое время сделать шаг назад и завершить свой цикл в клубе».