Фонт хочет, чтобы Месси провел прощальный матч за «Барсу» и стал почетным президентом клуба: «При Лапорте этого не будет. Лео — образец для подражания не только как футболист, но и как л

Месси не может завершить свое пребывание в «Барсе» прощанием в закрытом помещении. Это немыслимо. Месси должен завершить карьеру на поле. Очевидно, что то, как он это сделает, зависит от его желаний и его ситуации на конец 2026 года. Что мы действительно хотим сказать, так это то, что единственный способ попрощаться с ним так, как он того заслуживает, в нашей форме и на поле, — это если Жоан Лапорта больше не будет у власти после 16 марта", — сказал Фонт.