Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
перерыв
Манчестер Сити
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.60
П2
13.75
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
1
:
Эспаньол
1
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.25
П2
9.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Кальяри
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
3.67
X
2.20
П2
3.26
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2

Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в 6-м матче подряд — против «Меца» в Лиге 1

Матвей Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч против «Меца» в 23-м туре Лиги 1.

Источник: Спортс"

Российский вратарь выйдет в старте парижан в шестом матче подряд.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше