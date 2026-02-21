«Реал» проиграл в Ла Лиге впервые с декабря — после 8 побед подряд

Мадридцы уступили «Осасуне» в 25-м туре — 1:2.
Предыдущее поражение в чемпионате у «Реала» было 7 декабря — от «Сельты» (0:2). Затем мадридцы одержали восемь побед подряд, и сегодня серия прервалась.
В следующем туре столичный клуб примет «Хетафе».
«Реал» впервые в 2026 году потерял очки в Ла Лиге.
