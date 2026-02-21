У Винисиуса 6+2 в 7 последних матчах за «Реал». Вингер забил в 4-й игре подряд

Вингер «Реала» отличился в игре с «Осасуной» (1:2) в Ла Лиге. Он забил в 4-м матче подряд.
Начиная с 20 января бразилец отметился шестью голами и двумя результативными передачами.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Винисиус поучаствовал в 8 голах в 7 последних матчах.
