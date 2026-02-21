Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Сити
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.10
П2
11.50
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
1
:
Эспаньол
1
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.85
П2
7.20
Футбол. Италия
перерыв
Кальяри
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
2.35
П2
3.17
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2

Арбелоа про 1:2 с «Осасуной»: «Перед 2-м голом было нарушение, возможно, и два очень непростых решения об офсайде — не в нашу пользу. Но “Реал” играл не лучшим образом»

Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от «Осасуны» (1:2) в Ла Лиге.

Источник: Спортс"

"Судя по тому, что я видел, перед вторым голом, возможно, было нарушение правил. Два очень непростых решения об офсайде — не в нашу пользу.

Мы играли не лучшим образом, нужно действовать намного лучше и интенсивнее. Нелегко делать это, играя в середине и конце недели, но это то, чего от нас ждут. Это «Реал Мадрид». Я знал, что будет сложно, и не ошибался.

Никому не нравится проигрывать, особенно нам. Это будет длинный сезон, как я говорил, он еще даже не начался. И я по-прежнему так считаю.

В первом тайме мы контролировали игру, но нам недоставало скорости. Когда соперник глубоко обороняется, надо быстрее перемещать мяч. Надо создавать моменты с обоих флангов, а нас тянуло налево — это естественно, но так против нас легче защищаться.

Надеюсь, что это поражение ничего не означает, потому что через четыре дня нам предстоит битва за выживание [в Лиге чемпионов]. Команда показывает свою силу тогда, когда тяжело. Для сомнений места нет. Я верю в команду. Нам нужна стабильность. Мы будем продолжать работать и выжимать из каждого игрока все самое лучшее, потому что они все нам нужны«, — сказал главный тренер “Реала”.