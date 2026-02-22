Киву о свисте в адрес Бастони во время матча с «Лечче»: «Он понял свою ошибку и извинился, для меня эта история закончена. Он осознает, что команда — на первом месте»

«Мы хотели максимально использовать стандарты, сегодня их у нас было много, и жаль, что в первом тайме мы исполняли их не лучшим образом. У нас есть игроки, которые умеют открываться в свободные зоны, но прежде всего — потрясающая левая нога у Феде (Федерико Димарко — Спортс» «), который знает, как доставить мяч в штрафную».