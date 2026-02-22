Блаттер о вручении Премии мира ФИФА Трампу: «Мы никогда такого не видели. Никто не встал и не сказал, что этот цирк надо прекратить. Превращение футбола в политику непостижимо»

"Канада заслуживала того, чтобы однажды провести ЧМ. Но вместо равного разделения матчей между тремя странами мы видим, что три четверти получили США.
[48 команд] — это нехорошо. А еще хуже то, что придется играть в трех странах, особенно учитывая то, что две из них получат сущие крохи.
Это из-за так называемой дружбы Трампа и Инфантино. Она все изменила для ЧМ.
Мы никогда не видели ничего подобного, это просто невозможно. Мы играем ради мира, не ФИФА решать, кому давать Премию мира. Футбол — это социальное, культурное и общественное явление.
Никто не встал и не сказал, что этот цирк надо прекратить. Этот приз был выдан без каких-либо внутренних консультаций в ФИФА.
«Превращение футбола в политику — а именно это сейчас в значительной степени и происходит — для меня непостижимо», — сказал Блаттер.