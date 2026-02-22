Ричмонд
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
4
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2

Блаттер о вручении Премии мира ФИФА Трампу: «Мы никогда такого не видели. Никто не встал и не сказал, что этот цирк надо прекратить. Превращение футбола в политику непостижимо»

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал Джанни Инфантино за слишком тесные отношения с Дональдом Трампом.

Источник: Спортс"

"Канада заслуживала того, чтобы однажды провести ЧМ. Но вместо равного разделения матчей между тремя странами мы видим, что три четверти получили США.

[48 команд] — это нехорошо. А еще хуже то, что придется играть в трех странах, особенно учитывая то, что две из них получат сущие крохи.

Это из-за так называемой дружбы Трампа и Инфантино. Она все изменила для ЧМ.

Мы никогда не видели ничего подобного, это просто невозможно. Мы играем ради мира, не ФИФА решать, кому давать Премию мира. Футбол — это социальное, культурное и общественное явление.

Никто не встал и не сказал, что этот цирк надо прекратить. Этот приз был выдан без каких-либо внутренних консультаций в ФИФА.

«Превращение футбола в политику — а именно это сейчас в значительной степени и происходит — для меня непостижимо», — сказал Блаттер.