Экс-судья Фернандес о пенальти «Осасуны» в ворота «Реала»: «Это показывает, насколько сложно судить в современном футболе. Все выглядело как очевидная симуляция. Но у ВАР оказался решающий ракурс&raqu

«Было много ожиданий по поводу новой встречи Алехандро Кинтеро и “Реала” сегодня на стадионе “Эль Садар”.
После событий двухмесячной давности на «Сантьяго Бернабеу», в том матче «Реал Мадрид» — «Сельта», который завершился тремя удалениями и крайне напряженной атмосферой, многие ждали нервной игры, косых взглядов и протестов при каждом решении андалусийского арбитра. Однако то, что произошло на поле, оказалось, к удивлению, совершенно противоположным.
Дружеские жесты, спокойные диалоги, несколько подмигиваний и, прежде всего, большое уважение. Винисиус, Мбаппе, Карвахаль и остальные поддерживали дружелюбные отношения с Кинтеро Гонсалесом на протяжении значительной части встречи.
Ничего общего с той атмосферой напряженности. Возможно, именно благодаря тому судейству на «Бернабеу» арбитр заслужил уважение, которое сегодня «сливочные» решили продемонстрировать на деле.
Если говорить строго о футболе, матч запомнился лишь одним по-настоящему спорным эпизодом — пенальти за фол Куртуа на Будимире. Этот момент наглядно показывает, насколько сложно судить в современном футболе. В прямом эфире все выглядело как очевидная симуляция нападающего «Осасуны». Даже после первых повторов общее впечатление склонялось к тому, что хорват действительно нырнул. Однако у ВАР оказался решающий ракурс: бельгийский голкипер наступил на форварда, явно сбив его с ног.
Вмешательство видеопомощника арбитра было оправданным, и пенальти был назначен правильно. Это решение могло повлиять на ход встречи, но, тем не менее, не вызвало бурной реакции со стороны «Реала». Не было давления на судью и чрезмерных протестов. На этот раз мадридцы выбрали спокойствие.
Несмотря на поражение, «Реал» продемонстрировал то благородство, которым так часто гордится. На требовательном стадионе «Эль Садар» и при арбитре с недавней историей взаимоотношений команда предпочла проявить уважение. И в эпоху постоянной напряженности это тоже заслуживает внимания", — написал Фернандес.