Хоккей
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
4
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2

Экс-судья Фернандес о пенальти «Осасуны» в ворота «Реала»: «Это показывает, насколько сложно судить в современном футболе. Все выглядело как очевидная симуляция. Но у ВАР оказался решающий ракурс&raqu

Бывший арбитр Павел Фернандес оценил работу рефери Алехандро Кинтеро в матче «Осасуна» — «Реал» (2:1) в 25-м туре Ла Лиги и высказался судействе в современном футболе.

Источник: Спортс"

«Было много ожиданий по поводу новой встречи Алехандро Кинтеро и “Реала” сегодня на стадионе “Эль Садар”.

После событий двухмесячной давности на «Сантьяго Бернабеу», в том матче «Реал Мадрид» — «Сельта», который завершился тремя удалениями и крайне напряженной атмосферой, многие ждали нервной игры, косых взглядов и протестов при каждом решении андалусийского арбитра. Однако то, что произошло на поле, оказалось, к удивлению, совершенно противоположным.

Дружеские жесты, спокойные диалоги, несколько подмигиваний и, прежде всего, большое уважение. Винисиус, Мбаппе, Карвахаль и остальные поддерживали дружелюбные отношения с Кинтеро Гонсалесом на протяжении значительной части встречи.

Ничего общего с той атмосферой напряженности. Возможно, именно благодаря тому судейству на «Бернабеу» арбитр заслужил уважение, которое сегодня «сливочные» решили продемонстрировать на деле.

Если говорить строго о футболе, матч запомнился лишь одним по-настоящему спорным эпизодом — пенальти за фол Куртуа на Будимире. Этот момент наглядно показывает, насколько сложно судить в современном футболе. В прямом эфире все выглядело как очевидная симуляция нападающего «Осасуны». Даже после первых повторов общее впечатление склонялось к тому, что хорват действительно нырнул. Однако у ВАР оказался решающий ракурс: бельгийский голкипер наступил на форварда, явно сбив его с ног.

Вмешательство видеопомощника арбитра было оправданным, и пенальти был назначен правильно. Это решение могло повлиять на ход встречи, но, тем не менее, не вызвало бурной реакции со стороны «Реала». Не было давления на судью и чрезмерных протестов. На этот раз мадридцы выбрали спокойствие.

Несмотря на поражение, «Реал» продемонстрировал то благородство, которым так часто гордится. На требовательном стадионе «Эль Садар» и при арбитре с недавней историей взаимоотношений команда предпочла проявить уважение. И в эпоху постоянной напряженности это тоже заслуживает внимания", — написал Фернандес.