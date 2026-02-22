Экс-судья Фернандес о пенальти «Осасуны» в ворота «Реала»: «Это показывает, насколько сложно судить в современном футболе. Все выглядело как очевидная симуляция. Но у ВАР оказался решающий ракурс&raqu

Если говорить строго о футболе, матч запомнился лишь одним по-настоящему спорным эпизодом — пенальти за фол Куртуа на Будимире. Этот момент наглядно показывает, насколько сложно судить в современном футболе. В прямом эфире все выглядело как очевидная симуляция нападающего «Осасуны». Даже после первых повторов общее впечатление склонялось к тому, что хорват действительно нырнул. Однако у ВАР оказался решающий ракурс: бельгийский голкипер наступил на форварда, явно сбив его с ног.