«Еще два гола от ?, и “Аль-Наср” выходит на 1-е место. Настоящая машина в 41 год». Морган о дубле Роналду «Аль-Хазему»

«Еще два гола от ?(эмодзи GOAT — Greatest Of All Time, Величайший в истории — Спортс» «) Криштиану. “Аль-Наср” выходит на первое место в чемпионате Саудовской Аравии.
Этот парень — настоящая машина в 41 год", — написал Морган.
Телеведущий Пирс Морган выложил пост по случаю дубля Криштиану Роналду в матче с «Аль-Хаземом» (4:0).
