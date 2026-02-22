Ричмонд
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
4
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2

Фофана показал расистские сообщения после удаления в игре с «Бернли»: «2026 год. Ничего не изменилось. Вы проводите кампании против расизма, но на самом деле никто ничего не делает»

Защитник «Челси» Уэсли Фофана получил расистские сообщения после матча с «Бернли», в котором он удалился на 72-й минуте.

В концовке встречи гости в большинстве сравняли счет (1:1).

После игры футболист опубликовал скриншоты с оскорблениями на почве расизма. В числе прочих были такие комментарии:

«Ублюдок, из-за тебя сыграли вничью с “Бернли”. На ### иди со своей красной карточкой, кусок говна ? ?».

«###### (Гребаная — Спортс» «) тупая обезьяна. Тебя надо посадить в зоопарк после красной карточки. Ты идиот».

Изображения: instagram.com/stories/lawestt_

«2026 год, все то же самое, ничего не изменилось. Эти люди никогда не будут наказаны. Вы проводите большие кампании против расизма, но на самом деле никто ничего не делает», — написал Фофана.