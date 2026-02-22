Фофана показал расистские сообщения после удаления в игре с «Бернли»: «2026 год. Ничего не изменилось. Вы проводите кампании против расизма, но на самом деле никто ничего не делает»

В концовке встречи гости в большинстве сравняли счет (1:1).
После игры футболист опубликовал скриншоты с оскорблениями на почве расизма. В числе прочих были такие комментарии:
«Ублюдок, из-за тебя сыграли вничью с “Бернли”. На ### иди со своей красной карточкой, кусок говна ? ?».
«###### (Гребаная — Спортс» «) тупая обезьяна. Тебя надо посадить в зоопарк после красной карточки. Ты идиот».
Изображения: instagram.com/stories/lawestt_
«2026 год, все то же самое, ничего не изменилось. Эти люди никогда не будут наказаны. Вы проводите большие кампании против расизма, но на самом деле никто ничего не делает», — написал Фофана.