«Образовывайте себя и своих детей, пожалуйста». Межбри получил расистские сообщения после матча с «Челси». «Бернли» и АПЛ выступили с осуждением

«Мы присоединяемся к “Бернли” в решительном осуждении отвратительных расистских оскорблений, направленных в адрес Аннибаля, и выражаем полную поддержку игроку и клубу. Футбол — для всех, и дискриминации нет места ни в нашей игре, ни в обществе. Любые лица, которые будут установлены и признаны виновными в дискриминации, столкнутся с максимально строгими последствиями, включая запрет на посещение матчей и судебное преследование», — заявили в АПЛ.