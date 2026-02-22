«Образовывайте себя и своих детей, пожалуйста». Межбри получил расистские сообщения после матча с «Челси». «Бернли» и АПЛ выступили с осуждением

«На дворе 2026 год, а такие люди все еще существуют… Образовывайте себя и своих детей, пожалуйста», — написал Межбри, опубликовав скриншот с оскорблениями.
Изображение: instagram.com/stories/hannibal.mj.
«Бернли» и АПЛ выступили с заявлениями в поддержку Межбри.
«Все в “Бернли” потрясены расистскими оскорблениями в интернете, направленными в адрес Аннибаля после сегодняшнего матча Премьер-лиги. В нашем обществе этому нет места, и мы безоговорочно это осуждаем.
Клуб по-прежнему занимает однозначную позицию — у нас нулевая терпимость к любой форме дискриминации. Клуб сообщил о публикации материнской компании инстаграма и ожидает от нее решительной поддержки, а также содействия со стороны Премьер-лиги и полиции. Мы будем работать над тем, чтобы виновный был установлен и привлечен к ответственности.
Аннибаль получит полную поддержку клуба и болельщиков «Бернли», которые уже осудили оскорбления. Расизму нет места«, — говорится в сообщении “Бернли”.
«Мы присоединяемся к “Бернли” в решительном осуждении отвратительных расистских оскорблений, направленных в адрес Аннибаля, и выражаем полную поддержку игроку и клубу. Футбол — для всех, и дискриминации нет места ни в нашей игре, ни в обществе. Любые лица, которые будут установлены и признаны виновными в дискриминации, столкнутся с максимально строгими последствиями, включая запрет на посещение матчей и судебное преследование», — заявили в АПЛ.