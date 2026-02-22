Ричмонд
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
4
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2

«Образовывайте себя и своих детей, пожалуйста». Межбри получил расистские сообщения после матча с «Челси». «Бернли» и АПЛ выступили с осуждением

Полузащитник «Бернли» Аннибаль Межбри получил расистские сообщения в соцсетях после матча с «Челси» (1:1).

Источник: Спортс"

«На дворе 2026 год, а такие люди все еще существуют… Образовывайте себя и своих детей, пожалуйста», — написал Межбри, опубликовав скриншот с оскорблениями.

Изображение: instagram.com/stories/hannibal.mj.

«Бернли» и АПЛ выступили с заявлениями в поддержку Межбри.

«Все в “Бернли” потрясены расистскими оскорблениями в интернете, направленными в адрес Аннибаля после сегодняшнего матча Премьер-лиги. В нашем обществе этому нет места, и мы безоговорочно это осуждаем.

Клуб по-прежнему занимает однозначную позицию — у нас нулевая терпимость к любой форме дискриминации. Клуб сообщил о публикации материнской компании инстаграма и ожидает от нее решительной поддержки, а также содействия со стороны Премьер-лиги и полиции. Мы будем работать над тем, чтобы виновный был установлен и привлечен к ответственности.

Аннибаль получит полную поддержку клуба и болельщиков «Бернли», которые уже осудили оскорбления. Расизму нет места«, — говорится в сообщении “Бернли”.

«Мы присоединяемся к “Бернли” в решительном осуждении отвратительных расистских оскорблений, направленных в адрес Аннибаля, и выражаем полную поддержку игроку и клубу. Футбол — для всех, и дискриминации нет места ни в нашей игре, ни в обществе. Любые лица, которые будут установлены и признаны виновными в дискриминации, столкнутся с максимально строгими последствиями, включая запрет на посещение матчей и судебное преследование», — заявили в АПЛ.