Сафонов провел 10-й матч за «ПСЖ», 4 из них — сухие. Сегодня «Мец» ни разу не попал в створ ворот россиянина

Вратарь сыграл за «ПСЖ» против «Меца» в 23-м туре Лиги 1 и не пропустил. Это его четвертый сухой матч. Сегодня ему не пришлось делать ни одного сэйва, поскольку ни один из трех ударов по его воротам цели не достиг.
В этих 10 матчах россиянин пропустил 10 голов. С ним в составе парижане одержали 7 побед с учетом серии пенальти в финале Межконтинентального кубка.
