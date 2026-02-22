У Лукмана 4 гола в 6 матчах за «Атлетико» — нигериец забил «Эспаньолу»

Нигерийский полузащитник поразил ворота «Эспаньола» в матче 25-го тура Ла Лиги (4:2).
До этого Лукман забивал «Бетису» (5:0), «Барселоне» (4:0) и «Брюгге» (3:3).
Футболист перешел в «Атлетико» из «Аталанты» в начале февраля.
Адемола Лукман забил четыре гола в шести матчах за «Атлетико».
